Грамматическая основа в предложение. Уж близок час паденья!
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Грамматическая основа в предложение. Уж близок час паденья!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уж близок час паденья! подлежащее-час сказуемое-в этом случае близок
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