От пристани одновременно в противоположных направлениях отошли теплоход и катер через 6 часов расстояние между ними было 330 километров скорость теплохода 30 километров в час с какой скоростью

Математика

От пристани одновременно в противоположных направлениях отошли теплоход и катер через 6 часов расстояние между ними было 330 километров скорость теплохода 30 километров в час с какой скоростью

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