От пристани одновременно в противоположных направлениях отошли теплоход и катер через 6 часов расстояние между ними было 330 километров скорость теплохода 30 километров в час с какой скоростью

Математика
От пристани одновременно в противоположных направлениях отошли теплоход и катер через 6 часов расстояние между ними было 330 километров скорость теплохода 30 километров в час с какой скоростью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
330 км:6 ч=55 км/ч (скорость удаления или сумма скоростей) 55 км/ч-30 км/ч=25 км/ч Ответ: скорость катера 25 км/ч
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