Сочинение на тему: за что можно уважать Настю и Митраша по повести М М Пришвина

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За их сплоченность. Они были дружные, их родители рано погибли и они остались одни. В повести М.М. Прившина ребята были с веснушками. Митраша или как его называли ,,Мужичок в мешочке" был крепкого телосложения и даже зарабатывал, тем, что создавал разные предметы, которые покупали местные жители. Было ему 10 лет. Настя была чуть старше, ей 12. Была она заботливая и умная, следила за братом, скотом и домашними делами. Уважать их можно, как и писал ранее- за их сплоченность. Даже в трудной ситуации после гибели родителей они держались вместе. После ссоры они разошлись, Настя сильно увлеклась собирательством и потеряла брата. Но даже в этой ситуации она вспомнила о своём брате правда не сразу. Можно сделать при этом вывод, что ребята были сплоченны, дружны и даже в крайних ситуациях мерились и не забывали надолго друг о друге.