Сочинение на тему: за что можно уважать Настю и Митраша по повести М М Пришвина

Литература
Сочинение на тему: за что можно уважать Настю и Митраша по повести М М Пришвина
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За их сплоченность. Они были дружные, их родители рано погибли и они остались одни. В повести М.М. Прившина ребята были с веснушками. Митраша или как его называли ,,Мужичок в мешочке" был крепкого телосложения и даже зарабатывал, тем, что создавал разные предметы, которые покупали местные жители. Было ему 10 лет. Настя была чуть старше, ей 12. Была она заботливая и умная, следила за братом, скотом и домашними делами. Уважать их можно, как и писал ранее- за их сплоченность. Даже в трудной ситуации после гибели родителей они держались вместе. После ссоры они разошлись, Настя сильно увлеклась собирательством и потеряла брата. Но даже в этой ситуации она вспомнила о своём брате правда не сразу. Можно сделать при этом вывод, что ребята были сплоченны, дружны и даже в крайних ситуациях мерились и не забывали надолго друг о друге.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окном поздняя грачи улетели испекла венце грустной лице кокое проверочное слово ?? этих слов
Ответить
Русский язык
Нём какое лицо и число
Ответить
Биология
Какая сосна светолюбивая или нет 15б
Ответить
Алгебра
Упростите выражение (3a+1)(9a2-3a+1) и найдите его значение при a=-одна третья
Ответить
Русский язык
Составьте из данных слов предложение.запишите его. на,опушке,ночью,лесной,колокольчик,летней,распустился,голубой.
Ответить