Найди и подчеркни обстоятельство летом на лугу

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Найди и подчеркни обстоятельство летом на лугу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Когда?)Летом-обстоятельство,подчеркивается штрих-пунктирной линией.
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