Лист до друга 4 клас. Спочатку розповісти про себе, а потім поцікавитись про нього , чим займається, що читає..................

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Лист до друга 4 клас. Спочатку розповісти про себе, а потім поцікавитись про нього , чим займається, що читає..................
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет дорогой друг! Как дела чем занимаешься что читаешь?Я сейчас пишу тебя лист,а в другой комнате моя мама заботиться про мою  маленькую сестричку.Папа меня научил делать будку,для собак,и скоро у меня будет меленький щенок которого я назову "Тобби!",в общем все хорошо,хлопот хватает,как будет свободное время пиши мне не забывай меня. Пока! До встречи! 
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