Лист до друга 4 клас. Спочатку розповісти про себе, а потім поцікавитись про нього , чим займається, що читає..................

Гость: Гость:

Привет дорогой друг! Как дела чем занимаешься что читаешь?Я сейчас пишу тебя лист,а в другой комнате моя мама заботиться про мою маленькую сестричку.Папа меня научил делать будку,для собак,и скоро у меня будет меленький щенок которого я назову "Тобби!",в общем все хорошо,хлопот хватает,как будет свободное время пиши мне не забывай меня. Пока! До встречи!