Рассказ о скотоводстве Робинзоне Крузо. СРОЧНОООО!!!!1!!! отмечу лучшим и скажу спас??бо

Гость: Гость:

Робинзон Крузо, хоть и остался совершенно один, не растерялся. Он решил, что нельзя сидеть сложа руки, а надо выживать. Он не растерялся и сразу решил, что нужно заняться скотоводством и земледелием. Остров оказался богат живностью— зайцы (очень невкусные), лисицы, черепахи (эти, наоборот, приятно разнообразят его стол) и даже вызывающие недоумение в этих широтах пингвины. На эти райские красоты он смотрел хозяйским глазом — делить их ему не с кем. Он решил поставить шалаш, хорошо укрепить его и жить по нескольку дней на «даче» (где водилась животина). Очень важным занятием каждый день была охота. “Дабы не погибнуть от голода в случае болезни, он перерезал сухожилия у молодых козлят; после чего, не потеряв здоровья, они навсегда утратили быстроту ног. Множество таких козлят паслось вокруг его хижины; когда же бывал он в добром здоровье, мог он догнать самую быстроногую козу, и ему всегда удавалось поймать ее...”Герой Дефо: одомашнивал козлят, выкармливая их, устроил загоны для них, доил коз, делал масло и сыр. Можно сделать вывод, что находчивый и устремленный человек выживет даже на необитаемом острове.