На соревнованиях первый велосипедист преодолел дистанцию за 15 секунд со скоростью 20 метров в секунду а второй этот участок пути проехал за 25 секунд Найдите скорость второго велосипедиста на этом участке пути

Математика

На соревнованиях первый велосипедист преодолел дистанцию за 15 секунд со скоростью 20 метров в секунду а второй этот участок пути проехал за 25 секунд Найдите скорость второго велосипедиста на этом участке пути

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