На соревнованиях первый велосипедист преодолел дистанцию за 15 секунд со скоростью 20 метров в секунду а второй этот участок пути проехал за 25 секунд Найдите скорость второго велосипедиста на этом участке пути
Математика
На соревнованиях первый велосипедист преодолел дистанцию за 15 секунд со скоростью 20 метров в секунду а второй этот участок пути проехал за 25 секунд Найдите скорость второго велосипедиста на этом участке пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15*20=300(м)-дистанция 2)300÷25=12(м/с)-скор.второго велосип.
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