Какое отношение к каждому из героев возникает по прочтении сказки?Менялось ли это отношение на протежение чтения. "Повесть о том,как один мужик двух генералов прокормил'
Литература
Какое отношение к каждому из героев возникает по прочтении сказки?Менялось ли это отношение на протежение чтения. "Повесть о том,как один мужик двух генералов прокормил'
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно, отношение менялось , сначала мы видим 2 генералов , а лишь потом понимаем , сто они не чего не могут сами сделать( как дети)
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