Чему равен периметр и площадь квадрата,если его сторона равна 4см? Начерти данный ??вадрат.
Математика
Чему равен периметр и площадь квадрата,если его сторона равна 4см? Начерти данный ??вадрат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скрутить не буду но решение отошлю. P=4*4=16см S=4*4=16см²
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