Найдите b в уравнения х²+bх+18=0,если оно имеет корень 9
Математика
Найдите b в уравнения х²+bх+18=0,если оно имеет корень 9
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