Согласно с международной номенклатурой название углеводов имеет окончание:

Химия
Согласно с международной номенклатурой название углеводов имеет окончание:
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Названия имеют окончание: - оза
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