Решение задачи автомобиль и мотоциклист ехали в одно напровление . Автомобиль 75км/ч , а мотоцикл 67км/ч. Какое расстояние проехал мотоцикл,если автомобиль опередил его на 32км?
Математика
Решение задачи автомобиль и мотоциклист ехали в одно напровление . Автомобиль 75км/ч , а мотоцикл 67км/ч. Какое расстояние проехал мотоцикл,если автомобиль опередил его на 32км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть мотоцикл проехал х км. Время, за которое мотоцикл проехал х км равно времени, за которое автомобиль проехал х+32 км. Составим уравнение х/67=х+32/75 67х+2144=75х 8х=2144 х=268 Ответ 268. ПРосьба отметить как лучшее из решений ))
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