Соглашение на основе взаимных уступок. Напишите пж.

Обществознание
Соглашение на основе взаимных уступок. Напишите пж.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Компромисс,либо траст
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