в углу детской комнаты проживала кукла . у окна стоял круглый столик. НУЖНО ПРИДУМ??ТЬ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
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в углу детской комнаты проживала кукла . у окна стоял круглый столик. НУЖНО ПРИДУМ??ТЬ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проживала(где?)в углу детской. Стоял(где?)у окна
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