в углу детской комнаты проживала кукла . у окна стоял круглый столик. НУЖНО ПРИДУМ??ТЬ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ

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в углу детской комнаты проживала кукла . у окна стоял круглый столик. НУЖНО ПРИДУМ??ТЬ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ

Автор: Гость