Как быстро выучить падежи
Русский язык
Как быстро выучить падежи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Открыть правило и заучить а вообще нас учительница учила так: Иван (и.п.) Родил (р.п.) Девчонку (д.п.) Велел (в.п.) Тащить (т.п.) Пеленку (п.п.)
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