Перетворіть схеми пророблених реакцій за участю оцтової кислоти на хімічні рівняння, запишіть їх у йонній формі: Мg + СН3СООН → (СН3СОО)2Мg + Н2↑ СН3СОО +NaОН → СН3СООNа + Н20 NaCO3 + СН3ООН → СН3СООNa + Н20 + С02↑

Химия

Перетворіть схеми пророблених реакцій за участю оцтової кислоти на хімічні рівняння, запишіть їх у йонній формі: Мg + СН3СООН → (СН3СОО)2Мg + Н2↑ СН3СОО +NaОН → СН3СООNа + Н20 NaCO3 + СН3ООН → СН3СООNa + Н20 + С02↑

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