Как называется созвучие концов стихотворных форм?
Другие предметы
Как называется созвучие концов стихотворных форм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рифма , очевидно же...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Complete the sentences. Write what is going to happen. 1) Look at the sky. It's going to ... 2) They are playing so well today! I think they are go...
Химия
Перетворіть схеми пророблених реакцій за участю оцтової кислоти на хімічні рівняння, запишіть їх у йонній формі: Мg + СН3СООН → (СН3СОО)2Мg + Н2↑...