Как называется созвучие концов стихотворных форм?

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Как называется созвучие концов стихотворных форм?
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Гость:
Рифма , очевидно же...
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