Какие художественные приемы вы заметили в произведении А. П. Чехова "Хирургия" ( пр??вести конкретные примеры из текста )!!! Заранее спасибо

Литература

Какие художественные приемы вы заметили в произведении А. П. Чехова "Хирургия" ( пр??вести конкретные примеры из текста )!!! Заранее спасибо

Автор: Гость