Какие художественные приемы вы заметили в произведении А. П. Чехова "Хирургия" ( пр??вести конкретные примеры из текста )!!! Заранее спасибо
Литература
Какие художественные приемы вы заметили в произведении А. П. Чехова "Хирургия" ( пр??вести конкретные примеры из текста )!!! Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"На носу бородавка, похожая издали на большую муху"-метафора Дальше читать лень. Смысл ты поняла. Слова в переносном значение.
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