Треугольник АВС проведена биссектриса АК.Найдите угл В если угл С=33 градуса,угл АКС=110.Прошу срочно!!
Геометрия
Треугольник АВС проведена биссектриса АК.Найдите угл В если угл С=33 градуса,угл АКС=110.Прошу срочно!!
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