Собрали 45астр.в каждый букет положили 6 розовых и 9 сиреневых астр.сколько всего розовых и сиреневых астр было

Математика

Собрали 45астр.в каждый букет положили 6 розовых и 9 сиреневых астр.сколько всего розовых и сиреневых астр было

Автор: Гость