Собрали 45астр.в каждый букет положили 6 розовых и 9 сиреневых астр.сколько всего розовых и сиреневых астр было
Математика
Собрали 45астр.в каждый букет положили 6 розовых и 9 сиреневых астр.сколько всего розовых и сиреневых астр было
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6+9=15(астр)-в букете 2)45÷15=3(букета) 3)6*3=18(астр)-розовых 4)9*3=27(астр)-сиреневых
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