Закончите молекулярные уравнения реакций и запишите соответствующие им ионные у??авнения. H3PO4+ K2S= H2S+NaOH= H2SO3+MgO= HBr=

Гость: Гость:

3K2S + 2H3PO4 = 2K3PO4 + 3H2S(стрелочка вверх) ионное: 6K(+) + 3S(2-) + 6H(+) + 2PO4(3-) = 6K(+) + 2PO4(3-) + 3H2S(стрелочка вверх) сокр. ионное: 2H(+) + S(2-) = H2S(стрелочка вверх) 2 NaOH + H2S = Na2S + 2 H2O. MgO + H2SO3 = MgSO3 + H2O 2HBr=H2+Br2