Доведіть що мешканці грецьких колоній північного причорномор'я плекали духовні цінності античного світу
История
Доведіть що мешканці грецьких колоній північного причорномор'я плекали духовні цінності античного світу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вони дуже цiнували цi духовнi цiнностi
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