Прочная состоит из мелких зерен.Что это??

Окружающий мир
Прочная состоит из мелких зерен.Что это??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прочная состоит из мелких зерен это гречка
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