Кого мы называем патриотом
Окружающий мир
Кого мы называем патриотом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Патриот-это человек тот,кто любит своё Отечество,предан своему народу,готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины. Удачи!!!
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