Помогите решить задачу уравнением, "Масса слона в три раза больше массы носорога. ??ему равна масса слона, если масса носорога на 4 тонны меньше? Благодарю
Математика
Помогите решить задачу уравнением, "Масса слона в три раза больше массы носорога. ??ему равна масса слона, если масса носорога на 4 тонны меньше? Благодарю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
носорог весит х3х- слон3х=х+42х=4х=4/2=2 тн весит носорог2*3=6 тн весит слон
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