Помогите решить задачу уравнением, "Масса слона в три раза больше массы носорога. ??ему равна масса слона, если масса носорога на 4 тонны меньше? Благодарю

Математика

Помогите решить задачу уравнением, "Масса слона в три раза больше массы носорога. ??ему равна масса слона, если масса носорога на 4 тонны меньше? Благодарю

Автор: Гость