Помогите решить задачу ,В магазин привезли 240кг фруктов .В перввй день продали 3\8 я??лок.Сколько осталось продродать грам?
Математика
Помогите решить задачу ,В магазин привезли 240кг фруктов .В перввй день продали 3\8 я??лок.Сколько осталось продродать грам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)240/8*3=90(кг)-продали 2)240-90=150(кг)-осталось Ответ: 150 кг осталось
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