Помогите пж в номерах с галочкой

Математика
Помогите пж в номерах с галочкой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
69  ЕДИНИЦА, ЕДИН, УЕДИНЕНИЕ 71 скупить товар - скупой человек скупить -с(приставка) +куп(корень+ить(суффикс)+ нулевое окончание скупой- скуп(корень)+ой(окончание) слепить глаза - слепить игрушку слепить- слеп(корень)+ить(суффикс)+нулевое окончание слепить - с(приставка)+леп(корень)+ить (суффикс)+ нулевое окончание 70 ложь - лжив  (сущ.  - прилагательное ) красавец - красив
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