Как листья нивяника прикреплены к стеблю?

Окружающий мир
Как листья нивяника прикреплены к стеблю?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некоторые сорта нивяника имеют только прикорневые листья, тогда как другие еще также и листья вдоль стебля. Одни прикреплены черешками, а другие самим основанием. Листву также различают по форме: они могут быть лопастные или зубчатые.
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