От двух станций ,растояние между которыми 30 км, одновремменов противоложных направлениях ,удаляясь друг от друга , отправляются два поезда .Один идёт со скоростью 55 км/ч ,другой 70км/ч .Какое расстояние будет между ними черз ...

Математика
От двух станций ,растояние между которыми 30 км, одновремменов противоложных направлениях ,удаляясь друг от друга , отправляются два поезда .Один идёт со скоростью 55 км/ч ,другой 70км/ч .Какое расстояние будет между ними черз 1 час, через 3 часа, черз 6 часов ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через час 55+70+30=155(км)  через 3 часа (55+70)*3+30=405 через 6 часов (55+70)*6+30=780
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