От двух станций ,растояние между которыми 30 км, одновремменов противоложных направлениях ,удаляясь друг от друга , отправляются два поезда .Один идёт со скоростью 55 км/ч ,другой 70км/ч .Какое расстояние будет между ними черз ...

Математика

От двух станций ,растояние между которыми 30 км, одновремменов противоложных направлениях ,удаляясь друг от друга , отправляются два поезда .Один идёт со скоростью 55 км/ч ,другой 70км/ч .Какое расстояние будет между ними черз 1 час, через 3 часа, черз 6 часов ?

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