Мы будем учиться понимать что такое Благодарствую справедетеливость доброта

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Благородство- самоотверженность и честность,высокая нравтсвенность. Так же благородным может быть какой-либо предмет, изящный, к примеру, благородный металл. Справедливость- Когда ко всем относятся с одинаковыми требованиями, правами и обязанностями. Доброта- Это то, что бескорыстно, совершается во благо тех, кто в этом нуждается.