Мы будем учиться понимать что такое Благодарствую справедетеливость доброта

Литература
Мы будем учиться понимать что такое Благодарствую справедетеливость доброта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благородство-  самоотверженность и честность,высокая нравтсвенность. Так же благородным может быть какой-либо предмет, изящный, к примеру, благородный металл. Справедливость- Когда ко всем относятся с одинаковыми требованиями, правами и обязанностями. Доброта- Это то, что бескорыстно, совершается во благо тех, кто в этом нуждается.
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