Сочинение на тему:человек,которым я восхищаюсь.

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Человек, которого я восхищаюсьЧеловек, которого я восхищаюсь-это интересная тема. Я верю, что вы можете полюбоваться более чем одного человека. Типичный восхищение я видел это, когда человек, парень, восхищаясь очень известный певец, актер и т. д. хотя это типично, это еще хорошо восторг, потому что вы можете использовать этого человека как образец для подражания или кумиром. Форекс. Если ваша ролевая модель-это спортсмен, то вы можете восхищаться его исполнительское мастерство, и, возможно, что-то узнать от него или от нее. Но через мою жизнь я восхищался много людей, друзей, пожилых людей, учителей и т. д. Все эти люди дали мне опыт и личные способности, которые я приобрел с помощью их. Мое мнение, что я не могу восхищаться одним человеком специально. Когда я восхищаюсь кем-то, я уважаю характера человека. После моего опыта я также восхищаюсь кем-то, когда я в его присутствии. Человек, который может изменить плохой день в хороший день, Форекс моя мать. Моя мама демонстративно один из моих топ 3 список восхищался людьми. Только представьте, без матери вы бы не существовали. Все должны восхищаться, как воспитательниц пытаются воспитывать там детей. Я действительно ей горжусь своей мамой, это из-за нее, что я, что то, что я сегодня. Когда я всегда была в плохом настроении моя мама открыла мой ум, чтобы смотреть на вещи в другом ракурсе. Форекс-когда я была проблема, что она поделилась своим опытом со мной и узнал меня к решению каждой ситуации. Еще один важный человек, который мне нравится любоваться мой отец. Отец и мать-это замечательная пара, которая образует основу жизни ребенка. Мои родители как консультанты, с ними можно поговорить, когда мне нужна помощь. Они мотивируют меня на достижение моей цели. Я обещал себе, когда я постарею и создать семью, я расскажу своим детям о моем детстве и как я восхищался своими родителями. По крайней мере, мои ожидания это то, что я могу быть любимым родителем. Я очень надеюсь, что у меня будет такая же доброта, что у моих родителей есть. Мои родители учили меня, что я могу иметь хорошую жизнь в 2 стороны....