Подчеркни буквы безударных гласных в корнях слов объясни написание в лесу живут Дрозды дятлы Грачи снегири и другие пернатые глубокой норе живет рыжая лиса Со своими лисятами

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Подчеркни буквы безударных гласных в корнях слов объясни написание в лесу живут Дрозды дятлы Грачи снегири и другие пернатые глубокой норе живет рыжая лиса Со своими лисятами

Автор: Гость