На чьей стороне автор в "Песня про Царя Ивана Васильевича...и купца Калашникова?На ??тороне Калашникова и купца?

Литература
На чьей стороне автор в "Песня про Царя Ивана Васильевича...и купца Калашникова?На ??тороне Калашникова и купца?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настоящем героем произведения становится не царь,а молодой купец Калашников .Автор на стороне Калашников т.к он положительный герой произведения
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