На чьей стороне автор в "Песня про Царя Ивана Васильевича...и купца Калашникова?На ??тороне Калашникова и купца?

Литература

На чьей стороне автор в "Песня про Царя Ивана Васильевича...и купца Калашникова?На ??тороне Калашникова и купца?

Автор: Гость