Помогите решить задачу: В магазин привезли 280 кг картофеля. Продали 0,8 картофеля. ??колько килограммов картофеля осталось продать?
Математика
Помогите решить задачу: В магазин привезли 280 кг картофеля. Продали 0,8 картофеля. ??колько килограммов картофеля осталось продать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
280 кг * 0,8 = 224 кг (продали) 280 кг - 224 кг = 56 кг (осталось) Ответ: осталось продать 56 кг картофеля
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