Помогите решить задачу! В магазине привезли 12 одинаковых ящиков слив.За день про??али 69 кг слив, после чего осталось 27 кг слив. Сколько килограммов слив было в каждом ящике?
Математика
Помогите решить задачу! В магазине привезли 12 одинаковых ящиков слив.За день про??али 69 кг слив, после чего осталось 27 кг слив. Сколько килограммов слив было в каждом ящике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)69+27=96(кг)-всего. 2)96:12=48(кг)-в1ящике. выражение: (69+27):12=48(кг)
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