Помогите решить задачу! В магазине привезли 12 одинаковых ящиков слив.За день про??али 69 кг слив, после чего осталось 27 кг слив. Сколько килограммов слив было в каждом ящике?

Математика

Помогите решить задачу! В магазине привезли 12 одинаковых ящиков слив.За день про??али 69 кг слив, после чего осталось 27 кг слив. Сколько килограммов слив было в каждом ящике?

Автор: Гость