За,первый,день,продали,11/27,огурцов,завезенной,партии,огурцов,за2,день,5/8,остачи,а,з??3,остальное,за,какой,день,было,продано,больше,огурцов

Гость: Гость:

(Возьмем 1 часть за 1 ящик) За 1 день потому что:1)27-11=16 осталось, 16 ящиков из партий, из 27 ящиков 2)5/8=10/16 3)16-10=6 ящиков осталось А за 3 день продали все 6 ящиков Ответ: за 1 день продали большую часть портий огурцов.