Масса дятла 80 г, ласточка в 4 раза легче дятла, а снегирь на 10 г тяжалее ласточки.Какова масса снекиря?

Математика
Масса дятла 80 г, ласточка в 4 раза легче дятла, а снегирь на 10 г тяжалее ласточки.Какова масса снекиря?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 80:4=20(г)- масса ласточки 2) 20+10=30(г)-масса снегиря Ответ: 30 грамм.
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