Масса дятла 80 г, ласточка в 4 раза легче дятла, а снегирь на 10 г тяжалее ласточки.Какова масса снекиря?

Математика

Масса дятла 80 г, ласточка в 4 раза легче дятла, а снегирь на 10 г тяжалее ласточки.Какова масса снекиря?

Автор: Гость