Найдите все трёхзначные числа у которых вторая цыфра в четверо больше первой а су??ма всех трёх цифр равна 14
Математика
Найдите все трёхзначные числа у которых вторая цыфра в четверо больше первой а су??ма всех трёх цифр равна 14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такие цифры могут быть только 1 и 2. Значит чисел таких:141,142,143...149,140 281,282,283...,289,280 Всего 20 чисел
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