Найдите все трёхзначные числа у которых вторая цыфра в четверо больше первой а су??ма всех трёх цифр равна 14

Математика

Найдите все трёхзначные числа у которых вторая цыфра в четверо больше первой а су??ма всех трёх цифр равна 14

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