В итальянских сказках действуют король и королева -re и regina а как перевести с италь??нского на русский язык zarina
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В итальянских сказках действуют король и королева -re и regina а как перевести с италь??нского на русский язык zarina
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Гость:
Zarina с итальянского на русский - царица
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