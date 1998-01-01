ПОМОГИТЕ СРОЧНО условная линия проведённая по поверхности земли от одного полюса к другому

Окружающий мир
ПОМОГИТЕ СРОЧНО условная линия проведённая по поверхности земли от одного полюса к другому
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такая линия называется "медиана"
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ПОМОГИТЕ СРОЧНО условная линия проведённая по поверхности земли от одного полюса к другому
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