Прочитайте предложения, делая паузу между подлежащим и сказуемым. Как на письме о??означается эта пауза? Найдите подлежащее и от них поставьте вопрос к выделенным сказуемым. Укажите, чем выражены подлежащее и сказуемое. с вопр...

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Прочитайте предложения, делая паузу между подлежащим и сказуемым. Как на письме о??означается эта пауза? Найдите подлежащее и от них поставьте вопрос к выделенным сказуемым. Укажите, чем выражены подлежащее и сказуемое. с вопросами и с ответами кто что 1. Земля — кормилица. 2. Книга — лучший товарищ. 3. Повторение — мать учения. 4. Ученье — свет, а неученье — тьма. 5. Хлеб — имя существительное. 6. Глагол — часть речи. 7. Азбука — к мудрости ступенька.

Автор: Гость