Прочитайте предложения, делая паузу между подлежащим и сказуемым. Как на письме о??означается эта пауза? Найдите подлежащее и от них поставьте вопрос к выделенным сказуемым. Укажите, чем выражены подлежащее и сказуемое. с вопр...
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Прочитайте предложения, делая паузу между подлежащим и сказуемым. Как на письме о??означается эта пауза? Найдите подлежащее и от них поставьте вопрос к выделенным сказуемым. Укажите, чем выражены подлежащее и сказуемое. с вопросами и с ответами кто что 1. Земля — кормилица. 2. Книга — лучший товарищ. 3. Повторение — мать учения. 4. Ученье — свет, а неученье — тьма. 5. Хлеб — имя существительное. 6. Глагол — часть речи. 7. Азбука — к мудрости ступенька.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это называется смысловая пауза 1) Земля (подлежащее) - кормилица (сказуемое) (вопрос к сказуемому: земля какая?/ чем является?) 2)Книга (подлежащее) - л. товарищ (сказуемое) (вопросы те же самые) Ну и дальше по аналогии... везде подлежащее и сказуемое будут выражены именем существительным
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