Сельское хозяйство в навшество в сельском хозяйстве внедрённый Петром 1
История
Сельское хозяйство в навшество в сельском хозяйстве внедрённый Петром 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По приказу царя в Россию завезли несколько тысяч кос, которые должны были заменить серп. Петр первый выписывал из других стран высокопородный скот, появились первые конные заводы, разведение шелковичных червей-основа российской шелкоткацкой промышленности.
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