Составьте маленький рассказ про Гая Фокса
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Составьте маленький рассказ про Гая Фокса
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Нь Гая Фокса (Guy Fawkes Day) и сопровождающая его Ночь костров (англ. Bonfire Night) — это один из самых шумных праздников в Англии. Его отмечают каждый год 5 ноября, но, если этот день приходится на воскресенье, то праздник переносится на день раньше. Он посвящен одному историческому событию, произошедшему 5 ноября 1605 года, когда злоумышленниками был спланирован заговор против короля Якова
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