Письмо другу пожалуйста!!!!!
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Письмо другу пожалуйста!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет, Алеша! Я тебе пишу из летнего лагеря «Восход». Помнишь, родители хотели купить мне путевку? Так вот, они все-таки меня сюда отправили. Сначала я не хотел ехать, мне хотелось провести все лето с тобой и с ребятами со двора, но мама пообещала, что мне здесь понравится, и сказала, что это всего на две недели. Она была права, здесь действительно очень весело. Невероятно красивая природа: горы и море, настоящий рай!!!
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