Письмо другу пожалуйста!!!!!

Гость: Гость:

Привет, Алеша! Я тебе пишу из летнего лагеря «Восход». Помнишь, родители хотели купить мне путевку? Так вот, они все-таки меня сюда отправили. Сначала я не хотел ехать, мне хотелось провести все лето с тобой и с ребятами со двора, но мама пообещала, что мне здесь понравится, и сказала, что это всего на две недели. Она была права, здесь действительно очень весело. Невероятно красивая природа: горы и море, настоящий рай!!!