Помагите пожалуйста мне очень надо срочно завтра сдавать . Таблица по истории 6 к??асс на тему Столетняя война . 1 дата сражения 2 название сражения 3 события Умаляю помагите .!!!!

Гость: Гость:

1) 1337 - начало войны. 2)1340 - морское сражение у Слейсе. 3) 1346 - сражение у Креси. 4) 1356 - сражение у Пуатье. Во всех этих этих крупных сражения победу одержали англичане. 5) 1360 - заключен временный мир между Англией и Францией. 6) 1415 - битва у Азенкур. Победа англичан. 7) 1422 - во Франции 15-ти летний Карл VII провозглашает себя королем. 8) 1429 - освобождение Орлеана. Во главе Жанна д'Арк. Война приобретает национально-освободительный характер. 9) 1431 - казнь Жанны(обвинялась в колдовстве). 10) 1453 - падение города Бордо(находившегося у Англии). Завершение Столетней войны. Итоговая победа Франции.