Как правильно оформить написать задачи туристы ехали 8 ч на автобусе со скоростью 54 км ч после этого им осталось проехать еще 339 км чему равно все растояние которое должны были проехать туристы
Математика
Как правильно оформить написать задачи туристы ехали 8 ч на автобусе со скоростью 54 км ч после этого им осталось проехать еще 339 км чему равно все растояние которое должны были проехать туристы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давно таких задаче не решала,но помню што там нужно провести линию и что-то отметить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Какое роль в становлении Пушкина как человека и как поэта сыграли народные сказки песни пословицы поговорки которые он услышал от няни Арины Радион...