Как правильно оформить написать задачи туристы ехали 8 ч на автобусе со скоростью 54 км ч после этого им осталось проехать еще 339 км чему равно все растояние которое должны были проехать туристы

Математика

Как правильно оформить написать задачи туристы ехали 8 ч на автобусе со скоростью 54 км ч после этого им осталось проехать еще 339 км чему равно все растояние которое должны были проехать туристы

Автор: Гость