Как правильно оформить написать задачи туристы ехали 8 ч на автобусе со скоростью 54 км ч после этого им осталось проехать еще 339 км чему равно все растояние которое должны были проехать туристы

Математика
Как правильно оформить написать задачи туристы ехали 8 ч на автобусе со скоростью 54 км ч после этого им осталось проехать еще 339 км чему равно все растояние которое должны были проехать туристы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давно таких задаче не решала,но помню што там нужно провести линию и что-то отметить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Может кто то помочь с алгеброй?
Ответить
Математика
Найди два числа значение суммы которых равно 20 а значение частного равно 3
Ответить
Русский язык
Какие буквы можно поставить (син.. вода)
Ответить
Литература
Какое роль в становлении Пушкина как человека и как поэта сыграли народные сказки песни пословицы поговорки которые он услышал от няни Арины Радион...
Ответить
География
Чем было вызвано создание Новой Оренбургской пограничной линии?Помогите пожалуй??та...
Ответить