Помогите пожалуйста составить таблицу куда в ходит ( 1 столбик ДАТА 2 столбик СОБЫТИЯ , а в 3-ий ИТОГ! по 20 параграфу за 6"Б"
История
Помогите пожалуйста составить таблицу куда в ходит ( 1 столбик ДАТА 2 столбик СОБЫТИЯ , а в 3-ий ИТОГ! по 20 параграфу за 6"Б"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восходящая линия революции 1. 9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье» - расстрел мирной демонстрации рабочих Санкт-Петербурга, шедших с петицией к Николаю II к зимнему дворцу, что вызвало недовольство населения по всей стране. 2. Весна 1905 г. – забастовки на предприятиях во многих городах страны, пиком которых стали Первомайские забастовки. 3. Май-июнь 1905 г. – Иваново-Воскресенская стачка, в ходе которой впервые был образован Совет рабочих депутатов, который на месяц сумел взять власть в городе в свои руки. 4. Июнь 1905 г. – восстание матросов на броненосце «Потемкин» . 5. Октябрь 1905 г. – Всероссийская политическая стачка Пик революции 6. 17 октября 1905 г. – Издание царского Манифеста 17 октября, по которому в России провозглашались демократические и гражданские права и свободы, учреждалась Государственная дума и гарантировались выборы в нее. После этого либеральные (буржуазия) силы отходят от революции и идут на диалог с властями, а леворадикальные силы (пролетариат) , не удовлетворенные Манифестом, пытались обеспечить дальнейшее развитие революции. 7. Декабрь 1905 г. – Декабрьское вооруженное восстание в Москве, которое потерпело поражение. Нисходящая линия революции 8. Весна 1906 г. – Принятие «Основных государственных законов» , закреплявших изменения политической системы: Россия юридические становилась ограниченной «думской» монархией 9. 27 апреля – 9 июля 1906 г. – деятельность 1-ой Государственной думы, которая вместо 5 лет отработала только 72 дня и была распущена императором. 10. 20 февраля – 3 июня 1907 г. – деятельность 2-ой Государственной думы, которая вместо 5 лет отработала только 103 дня и была распущена императором, а также издание нового Избирательного закона.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составь небольшой рассказ три четыре предложения используя как можно больше слов из кроссворда рассвет закат солнца гроза осень небо волна ливень к...
Математика
Алгебра
Помогите решить пожалуйста))))) нужны решения))))срочно 1. Найти область определени?? функции у = х2-9- 13. 2. Изобразить эскиз графика функции...