Составь небольшой рассказ три четыре предложения используя как можно больше слов из кроссворда рассвет закат солнца гроза осень небо волна ливень капель

Русский язык
Составь небольшой рассказ три четыре предложения используя как можно больше слов из кроссворда рассвет закат солнца гроза осень небо волна ливень капель
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начинался рассвет. Солнце поднялось над горами, и первая капля упала на землю. Скорая осень предвещала ливень. Прогремела гроза, и начался дождь. Весь день был дождливым, а небо было мрачное и серое. К закату ужасная погода стихла.

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