Составь небольшой рассказ три четыре предложения используя как можно больше слов из кроссворда рассвет закат солнца гроза осень небо волна ливень капель

Гость: Гость:

Начинался рассвет. Солнце поднялось над горами, и первая капля упала на землю. Скорая осень предвещала ливень. Прогремела гроза, и начался дождь. Весь день был дождливым, а небо было мрачное и серое. К закату ужасная погода стихла.