Составь небольшой рассказ три четыре предложения используя как можно больше слов из кроссворда рассвет закат солнца гроза осень небо волна ливень капель
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Составь небольшой рассказ три четыре предложения используя как можно больше слов из кроссворда рассвет закат солнца гроза осень небо волна ливень капель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начинался рассвет. Солнце поднялось над горами, и первая капля упала на землю. Скорая осень предвещала ливень. Прогремела гроза, и начался дождь. Весь день был дождливым, а небо было мрачное и серое. К закату ужасная погода стихла.
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