Помогите решить пожалуйста))))) нужны решения))))срочно 1. Найти область определени?? функции у = х2-9- 13. 2. Изобразить эскиз графика функции у = х – 6. 1)Выяснить, на каких промежутках функция возрастает. 2)Сравнить числ...
Алгебра
Помогите решить пожалуйста))))) нужны решения))))срочно 1. Найти область определени?? функции у = х2-9- 13. 2. Изобразить эскиз графика функции у = х – 6. 1)Выяснить, на каких промежутках функция возрастает. 2)Сравнить числа: а) 13- 6 и 12- 6; б) (4,2)- 6 и 1. 3. Решить уравнение: 1) х-2=4; 2) 5- х= х-2 ; 3) 1+х=1- х; 4)3х+1- х+8=1. 4. Найти функцию, обратную к функции у = 2(х + 6) – 1, указать её область определения и множество значений 5. Решить неравенство х-3 gt;х-5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 x²-9≠0⇒x²≠9⇒x≠+-3 D(f)∈(-∞;-3) U (-3;3) U (3;∞) 2 1)x∈(-∞;0) 2)x∈(0;∞) функция убывает⇒(1,2)^-6<1: (1/3)^-6>(1/√2)^-6 3 1)√x-2=4 x-2=16 x=18 2)5-x≥0 U x-2≥0⇒x≤5 U x≥2⇒x∈[2;5] 5-x=x-2 x+x=5+2 2x=7 x=3,5 3)1-x≥0⇒x≤1⇒x∈(-∞;1] x+1=1-2x+x² x²-3x=0 x(x-3)=0 x=0 x=3 не удов усл
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