Помогите решить пожалуйста))))) нужны решения))))срочно 1. Найти область определени?? функции у = х2-9- 13. 2. Изобразить эскиз графика функции у = х – 6. 1)Выяснить, на каких промежутках функция возрастает. 2)Сравнить числ...

Алгебра

Помогите решить пожалуйста))))) нужны решения))))срочно 1. Найти область определени?? функции у = х2-9- 13. 2. Изобразить эскиз графика функции у = х – 6. 1)Выяснить, на каких промежутках функция возрастает. 2)Сравнить числа: а) 13- 6 и 12- 6; б) (4,2)- 6 и 1. 3. Решить уравнение: 1) х-2=4; 2) 5- х= х-2 ; 3) 1+х=1- х; 4)3х+1- х+8=1. 4. Найти функцию, обратную к функции у = 2(х + 6) – 1, указать её область определения и множество значений 5. Решить неравенство х-3 gt;х-5.

Автор: Гость