Разложыте. напростые. множытели. числа. 246. 385. 435. 530. 555. 396. 456. 504. 700. 594. 1170. 2310. 3100
Математика
Разложыте. напростые. множытели. числа. 246. 385. 435. 530. 555. 396. 456. 504. 700. 594. 1170. 2310. 3100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
246=2×3.385=5×7×11.435=3×5×29.530=2×5×53.555=3×5×37.396=2×2×3×3×11.456=2×2×2×3×19.700=2×2×5×5×7.594=2×3×3×3×11.1170=2×3×3×5×13.2310=2×3×5×7×11.3100=2×2×5×5×31.
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